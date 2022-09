Sluisfabriek opent deuren voor bezoekers

ma 19 september 2022 16.31 uur

DRACHTEN - Op zaterdag 24 en zondag 25 september opent de Sluisfabriek haar deuren. Tijdens deze twee dagen zijn bezoekers welkom om een kijkje te nemen in dit monumentale pand aan de Tussendiepen 6 in Drachten. De makers van de Sluisfabriek, in de werkplaatsen, studio's en ateliers, vertellen graag over wat zij doen en laten zien wat zij maken.

Daarnaast is er tijdens dit Open Sluis weekend ook ruimte voor muziek, poëzie en theater. Ook is er koffie en iets lekkers verkrijgbaar aan de bar in de Draaierij. De deuren zijn beide dagen geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Kijk voor meer info over de Sluisfabriek op www.sluisfabriek.nl.