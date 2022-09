Man raakt van de weg en eindigt via boom in sloot

zo 18 september 2022 00.11 uur

URETERP - Door een stuurcorrectie is zaterdagavond laat een bestuurder met zijn bestelbusje in een sloot geraakt. Een 19-jarige jongen uit Hemrik reed parallel langs de N381 richting Oosterwolde toen het mis ging. Hij kwam met zijn auto links in de berm, vervolgens stuurde hij naar rechts, botste daar in de berm op een boom en eindigde in de sloot.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om de man te onderzoeken. De opgeroepen brandweer hoefde niet in actie te komen, aangezien de bestuurder niet bekneld bleek te zitten. Uit een blaastest bleek dat de automobilist niet onder invloed van alcohol achter het stuur zat.

De jongeman is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger is ter plaatse gekomen om het beschadigde voertuig mee te nemen. De weg is vervolgens weer schoongeveegd.

