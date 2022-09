Na vijf jaar weer dorpsfeest in Houtigehage

za 17 september 2022 19.59 uur

HOUTIGEHAGE - Na vijf jaar vond deze week weer een dorpsfeest in Houtigehage plaats. Belangrijk onderdeel van het dorpsfeest was de optocht door het dorp. Dit jaar deden meer dan twintig wagens mee. De optocht is begeleid door 'Bicycle Showband Crescendo’ uit Opende.

Zaterdagavond is er in de tent feest met DJ Johnny Dechanté en de Vetste band Stageline. Op zondag kunnen de dorpsbewoners genieten van een brunch. Tijdens de brunch speelt het theater 'HympHamp’ en is de prijsuitreiking van de versierde wagens en tuinen.

Zondagavond begint om 19.00 uur de tweede optocht met versierde wagens.

