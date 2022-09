Veel schade bij botsing tussen twee voertuigen

za 17 september 2022 10.37 uur

SIEGERSWOUDE - Op het Foarwurk in Siegerswoude zijn zaterdag twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Een voorrangsfout was hier vermoedelijk de oorzaak van. De politie en een ambulance werden even voor 10.00 uur opgeroepen.

Twee personen zijn door het ambulancepersoneel gecontroleerd, maar vervoer naar het ziekenhuis was niet noodzakelijk. Door het ongeval was de weg tijdelijk gestremd. Verkeer kon het incident over het fietspad passeren. Een berger heeft beide voertuigen opgehaald en weggebracht.

FOTONIEUWS