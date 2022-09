Droger vat vlam achter woning in Drachten

vr 16 september 2022 21.55 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten rukte vrijdagavond uit voor een brand in een woning aan de Bank in Drachten. Er was brand uitgebroken in een droger die in een schuurtje achter de woning stond.

Na aankomst van de brandweer was de brand snel geblust. Deze ging wel gepaard met een flinke rookontwikkeling. De droger is naar buiten getild door de brandweerlieden en daar verder afgeblust.

Eén persoon is gecontroleerd door het ambulancepersoneel in verband rookinhalatie, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig. Enkele dieren in de woning konden tijdig worden gered.

