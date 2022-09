Lex Roolvink waarnemend burgemeester Opsterland

do 15 september 2022 10.18 uur

BEETSTERZWAAG - Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft op het provinciehuis Lex Roolvink beëdigd als waarnemend burgemeester van Opsterland. Roolvink volgt Ellen van Selm op die burgemeester wordt van Purmerend.

Roolvink blijft aan tot de benoeming van een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester. Die benoeming vindt naar verwachting rond de zomer van 2023 plaats. De commissaris van de Koning heeft tot deze procedure besloten in goed overleg met een afvaardiging van de Opsterlandse gemeenteraad.

De 65-jarige Roolvink woont in Hengelo, Overijssel, en is een ervaren bestuurder. Hij is geen onbekende in Opsterland; van 2002 tot 2006 was hij er gemeentesecretaris/algemeen directeur. Roolvink was van 2013 tot 2021 burgemeester van Grave en eerder gemeentesecretaris/algemeen directeur van Rheden (2006–2013), Dinkelland (2001), Denekamp (1993-2000) en Millingen aan de Rijn (1990-1993). Hij is lid van de VVD.

Roolvink is eigenaar van een organisatieadviesbureau, secretaris van de Stichting Sponsorloop van de Vierdaagse van Nijmegen, voorzitter van de Beheerstichting Zuiderwaterlinie, lid van de Raad van Toezicht van Hengelo Promotie en voorzitter van de Nederlandse Handboog Bond. Roolvink is gehuwd en heeft twee kinderen. In zijn vrije tijd houdt hij zich graag bezig met muziek luisteren, cultuur, genealogie, varen en lezen.

Procedure

De commissaris van de Koning en de raadsdelegatie hebben afgelopen zomer afgesproken dat er een waarnemer zou komen tot de komst van een Kroonbenoemde burgemeester. De gemeenteraad heeft aan de commissaris wensen kenbaar kunnen maken waaraan de waarnemer behoort te voldoen. De raad gaat aan de slag met een profielschets voor een nieuwe Kroonbenoemde burgemeester. De wervingsprocedure start dit najaar.