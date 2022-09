Bezorgfiets gestolen voor restaurant in Drachten

wo 14 september 2022 21.48 uur

DRACHTEN - Een bezorgfiets van Mr. Sushi is woensdagavond gestolen op de Noordkade in Drachten. De e-bike stond voor de zaak en is rond 20.30 uur weggenomen.

Getuigen die mogelijk iets hebben gezien kunnen contact opnemen met Mr. Sushi Drachten via Facebook, Instagram of telefonisch via 0512-358580.