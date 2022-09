Energiecrisis: Smallingerland helpt inwoners 'volle bak'

wo 14 september 2022 12.31 uur

DRACHTEN - De gemeente Smallingerland doet er alles aan om inwoners te helpen met de gevolgen van de torenhoge inflatie en stijgende energierekening. Inmiddels hebben 2.400 van de 12.000 huishoudens een energietoeslag aangevraagd. Eén van de berekeningen, die op het gemeentehuis in Drachten wordt gehanteerd, leert dat bijna de helft van alle huishoudens mogelijk in de financiële problemen raakt.

Ambtenaren zijn momenteel volop bezig de gevolgen van de hoge energietarieven en inflatie in beeld te brengen. Ook brengen ze in kaart welke inwoners op dit moment de klappen krijgen. Tegelijkertijd zoeken ze naar de mogelijkheden voor de gemeente om hulp te bieden. Wethouder Pieter van der Zwan vertelde dinsdagavond tijdens Het Debat dat de hulp direct los moet komen, in afwachting van de 15 miljard euro, die het rijk per 1 januari 2023 beschikbaar stelt.

Volgens wethouder Van der Zwan gaat het niet om geld alleen. Ook de betrokken sociale organisaties moeten alle registers opentrekken. Zij moeten mensen op weg helpen om bijvoorbeeld subsidies aan te vragen. Het gaat dan om de stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS), de bibliotheek, de sportclubs, kerken, moskeeën en woningcorporaties. \"Het is niet alleen ons probleem, maar een probleem van ons allen.\"

De discussie in de gemeenteraad over de huidige crisis vond plaats naar aanleiding van een motie van de CDA-fractie, die het college van burgemeester en wethouders opriep om te onderzoeken op welke fronten hulp geboden kan worden. Burgemeester en wethouders zijn daar 'volle bak mee bezig', aldus Van der Zwan. Reden voor de wethouder om de motie integraal over te nemen. Hij zei blij te zijn met de discussie in de gemeenteraad, die hij als een steun in de rug ziet. Bij de behandeling van de begroting over drie weken komt het college met voorstellen.

Poll: Energieprijzen stijgen snel. Ben jij al aan het bezuinigen?

Ja natuurlijk, waar het kan 58.2%

Ja, een beetje 24.1%

Nee, totaal niet 17.7%

? aantal stemmen | login en stem ook mee!