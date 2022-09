Vrouw (25) raakte gewond bij vechtpartij na concert Guns N' Roses

wo 14 september 2022 11.15 uur

DRACHTEN - Een 25-jarige vrouw uit de gemeente Smallingerland raakte op 23 juni gewond bij een vechtpartij in Groningen. Een groep mensen raakte slaags tussen 23.00 uur en 0.00 uur na het concert van Guns N' Roses in het stadspark. Dat gebeurde aan de Laan Corpus den Hoorn, ter hoogte van de sportvelden.

In totaal liepen drie mensen verwondingen op. Een 49-jarige en een 22-jarige man uit de gemeente Stadskanaal en de 25-jarige vrouw uit de gemeente Smallingerland. Zij moesten zich in het ziekenhuis laten behandelen.

De politie doet nu - na bijna 3 maanden - een getuigenoproep. De politie laat weten: \"Omdat het ten tijde van de mishandeling in de omgeving druk was, moeten er mensen zijn die hiervan getuige zijn geweest en nog niet met de politie gesproken hebben. Om te achterhalen wie er nog meer bij de vechtpartij betrokken waren en wat ieders rol daarin is, komt de politie graag met hen in contact.\"

Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.