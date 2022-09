Dronken vrouw (40) reed slingerend door Drachten

di 13 september 2022 16.10 uur

LEEUWARDEN - Een 40-jarige vrouw vond eigenlijk dat ze erbij gelapt was. Op het politiebureau ging het door haar heen: "Dat apparaat spoort niet, dat kan niet, ik heb maar drie biertjes gehad vandaag". Politierechter Kim de Groot wees haar dinsdag terecht: "...maar wel een hele sloot de nacht ervoor..."

De vrouw uit Kootstertille werd op 6 mei 2022 door een getuige 'betrapt' op het rijden onder invloed. Ze was al slingerend op weg naar haar broer en haar rijgedrag viel op. Ze had bijna een auto geraakt en de getuige zou zelfs even voor haar zijn gaan rijden om de snelheid er uit te halen. De politie werd gebeld en agenten wisten de vrouw even later te vinden in het huis van haar broer. Ze was daar net aangekomen en ze voldeed aan de omschrijving van de getuige.

Forse score

De score van de ademanalyse op het politiebureau was niet mals. Ze haalde 1025 µg/l. Dit is vijfmaal de toegestane hoeveelheid. De vrouw begreep niet hoe dat kon. Ze was de avond ervoor wel op stap geweest en ze had toen 15 biertjes, wat Apfelkorn en Whiskey gehad. Ze had zich die nacht keurig laten rijden. De volgende ochtend nam ze nog drie biertjes om aan het begin van de avond te vertrekken naar haar broer in Drachten.

Minimaal 15 glazen

Politierechter De Groot rekende uit dat ze minimaal 15 glazen bier moet hebben gehad. "Zoveel zat er in uw bloed...." De vrouw was zich van geen kwaad bewust. "Ik had er niet zo snel bij stil gestaan, ik voelde me kip lekker" zei ze. Wel had ze enorm veel spijt: "Dit gebeurt mij niet weer...."

Impact

Het rijbewijs van de vrouw werd door de politie ingevorderd en ongeldig verklaard door CBR. Voor haar werk in Drachten heeft ze eigenlijk een rijbewijs nodig. Voorlopig moet ze met iemand meerijden. "Wat mij is overkomen, ik ben er behoorlijk van geschrokken, dit heeft zo'n impact op mij gehad. Ik ben afhankelijk en ik kan daar niet tegen..."

Spelen met het leven

Omdat de vrouw krap bij kas zit en haar hele vakantiegeld (zo'n 1400 euro) naar het CBR is gegaan om het rijbewijs weer geldig te kunnen verklaren, eiste de officier 12 maanden rijontzegging (waarvan 4 maanden voorwaardelijk) en een taakstraf van 40 uur. De officier: "Dit is spelen met het leven van andere mensen, dat neem ik u echt kwalijk."

Drie flesjes is al te veel

De politierechter begreep waarom de vrouw zich kiplekker had gevoeld. "U voelde zich goed omdat u weer alcohol had gehad en drie flesjes is al te veel..." Dat betekent niet dat het alcohol nog in het bloed kan zitten. De Groot ging mee in de eis van de officier van justitie en legde de vrouw een taakstraf van 40 uur en een rijontzegging van 12 maanden (waarvan 4 voorwaardelijk).

