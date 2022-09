Geldboete en rijontzegging voor bestuurder die op vangrail botste

di 13 september 2022 14.10 uur

LEEUWARDEN - Een 46-jarige man uit Ureterp moest zich dinsdag voor de politierechter verantwoorden. Hij was op 27 februari van dit jaar tegen de vangrail gebotst op de A7 bij Drachten.

De man verklaarde dinsdag aan politierechter Kim de Groot dat hij in slaap was gevallen. Zijn auto raakte flink beschadigd door de botsing met de vangrail. De politie kwam ter plaatse en aan het bureau blies hij 910 µg/l op de ademanalyse. Dit is ruim 4 keer meer dan is toegestaan.

Het ging destijds niet goed met de man en via de politie werd reclassering erbij gehaald. Inmiddels gaat alles een stuk beter en hij is in behandeling bij verslavingszorg. Hij dronk dagelijks en destijds 'kon' hij niet meer. "Daarom is dat ongeluk ook gebeurd..."

Politierechter De Groot legde de man een geldboete van 500 euro op. Daarnaast kreeg de man een rijontzegging van 9 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.