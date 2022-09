Wijnjewoudster is ruim een jaar rijbewijs kwijt na wietgebruik

di 13 september 2022 13.10 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige man uit Wijnjewoude vocht bij de rechtbank in Leeuwarden met enig succes een strafbeschikking aan. De man kreeg na pas twee jaar een geldboete van 850 euro op de mat omdat hij onder invloed van wiet in de auto had gezeten.

De man was op 26 mei 2020 in Drachten door de politie betrapt op het rijden onder invloed. Op het bureau bekende de man dat hij 's ochtends een joint had gerookt. Bovendien had hij de avond ervoor tijdens een feestje ook gerookt. Omdat hij moest werken, was hij toch in de auto gestapt. "Een stomme fout van mij" vertelde hij dinsdag aan politierechter Kim de Groot.

'Hele grote les'

De man had 11 microgram thc per liter in zijn bloed en daarmee werd de grenswaarde (3 microgram) bijna 4 keer overschreden. Via het CBR was de man uiteindelijk meer dan een jaar zijn rijbewijs kwijt. Het kostte hem veel geld om het roze pasje terug te krijgen en nog steeds moet hij meewerken aan onderzoeken. "Dit is een hele grote les geweest." In september vorig jaar kreeg de man het rijbewijs terug voor 1 jaar. Hij zit inmiddels in een proefperiode van 3 jaar.

De man liet weten dat hij inmiddels helemaal 'clean' is en nooit meer blowt. Met een lening van zijn tante wist hij alle kosten bij het CBR te betalen. Hij heeft het niet breed en leeft onder bewind met weekgeld van 35 euro.

'Lang geduurd'

Politierechter Kim de Groot zag dat het inmiddels een stuk beter met de man gaat. "Ik vind de boete vrij hoog omdat het ook zo lang heeft geduurd (2 jaar red.). Ik maak er een voorwaardelijke geldboete van 500 euro. Dat is dan ter compensatie voor de tijd dat u heeft gewacht op de strafbeschikking." Mocht de man weer in de fout gaan dan moet hij de geldboete van 500 euro betalen. De officier van justitie had voorwaardelijke een geldboete van 850 geëist.