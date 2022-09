Verloting laatste kavels De Oostkern in Kootstertille

ma 12 september 2022 17.41 uur

SURHUISTERVEEN - Onder toeziend oog van notaris Fransisca Spa van Sekuer Notarissen en wethouder Jouke Spoelstra vond maandag in het gemeentehuis in Buitenpost de verloting plaats van de laatste vier vrijgekomen kavels op het bedrijventerrein de Oostkern in Kootstertille. Er waren elf gegadigden die zich hadden ingeschreven. \'Fijn dat er zoveel ondernemers zijn die de toekomst omarmen en die het lef hebben om te investeren in hun ambities’, aldus wethouder Spoelstra.

De vier ondernemers die zijn ingeloot en een reservering hebben gekregen op een kavel zijn Veenboer dienstverlening, S. Kloosterman grondwerken, HDH Handelsonderneming Hollema en Terp Auto’s. Zij zijn blij met de mogelijkheden om te kunnen ondernemen in Kootstertille.

Bedrijventerreinen Achtkarspelen

Gezien het feit dat de bedrijventerreinen in Achtkarspelen bijna volledig zijn uitverkocht, wordt er gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijventerreinen in de gemeente. Wethouder Spoelstra: “Wij zien dat er veel belangstelling is voor onze bedrijventerreinen. Voor ondernemers is het fijn dat ze de kans krijgen om te ondernemen of uit te breiden in hun eigen omgeving. Daarnaast is het goed voor de werkgelegenheid in de regio. Wij hebben daarom een nieuw convenant met de Provincie Fryslân afgesloten, zodat uitbreiding van een aantal bedrijventerreinen in Achtkarspelen in de nabije toekomst mogelijk wordt gemaakt.