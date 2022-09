Veel onduidelijkheid na mogelijk steekincident in Drachten

ma 12 september 2022 11.34 uur

DRACHTEN - De politie onderzoekt een mogelijk steekincident aan de Foswerd in Drachten. Rond 21.30 uur kwam er zondagavond bij de politie een melding binnen over het incident. Eenmaal daar ter plaatse gekomen, werd er niemand meer door de agenten aangetroffen. Geen slachtoffer en geen dader.

Niet veel later werd aan De Meer een slachtoffer aangetroffen. Hij had verwondingen aan zijn gezicht. Een ambulance kwam daarvoor nog ter plaatse. Het slachtoffer wilde niets zeggen over de oorzaak van zijn wonden en hij wilde ook geen aangifte doen. De politie onderzoekt de zaak wel maar veel is tot op heden onduidelijk over wat er precies is gebeurd.