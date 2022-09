Brand op AZC in Drachten snel onder controle

ma 12 september 2022 11.04 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten en Ureterp rukten maandag uit voor een brand op het AZC aan het Noorderend in Drachten. Door onbekende oorzaak was er brand uitgebroken in een appartement.

Met meerdere voertuigen kwamen de brandweerlieden ter plaatse. De brandweer had de brand snel onder controle nadat er een binnenaanval was uitgevoerd. De brand ging gepaard met een kortstondige hevige rookontwikkeling. De eerste brandweerploeg werd om 10.45 uur opgeroepen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

