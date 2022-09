Dronken vrouw uit DamwÃ¢ld (43) botst op boom

Dronken vrouw uit Damwâld (43) botst op boom

zo 11 september 2022 09.14 uur

WâLTERSWâLD - De politie heeft zaterdagnacht een dronken 43-jarige automobiliste uit Damwâld van de weg gehaald. Ze was op de Mieden in de Westereen tegen een boom gereden en vervolgens doorgereden richting Wâlterswâld.

Agenten wisten de vrouw omstreeks 2.30 uur op de Dwarsloane staande te houden. De vrouw en een inzittende waren door de aanrijding van de boom lichtgewond geraakt. De voorkant van de auto lag in puin.

Een ambulance is ter plaatse gekomen en de vrouw is door de politie meegenomen naar het politiebureau nadat bleek dat ze onder invloed had gereden. De ademanalyse gaf een uitslag van 600 ug/l, wat inhield dat haar rijbewijs werd ingevorderd. Een berger heeft de beschadigde auto in de nacht afgevoerd.