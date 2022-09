Opening nieuw Kindcentrum De Diamant een feit

za 10 september 2022 10.05 uur

OUDEGA - Op de laatste dag voor de zomervakantie is het oude schoolgebouw aan de Buorren 34a in Oudega gesloten. Het nieuwe Kindcentrum aan de Buorren 34f is gelijk in gebruik genomen door Kinderopvangorganisatie Vandaag. Direct na de zomervakantie zijn ook de leerlingen van samenwerkingsschool De Diamant, onderdeel van Adenium, gestart in het nieuwe gebouw. Het oude schoolgebouw zal worden gesloopt.

Op vrijdag 9 september is het nieuwe Kindcentrum De Diamant officieel geopend. Wethouder Pieter van der Zwan, lid van het College van Bestuur van Adenium Greetje Veenstra en Albert Jan Tiemens als bestuurssecretaris van Adenium en tevens directeur van Servicebureau Adenium, voerden het woord en spraken alle lof uit over dit schitterende Kindcentrum.



Er werd ook zeker stil gestaan bij het ontwerp van het gebouw door VNL architecten te Grou. Zij hebben een modern gebouw ontworpen waarin kinderen leren samenwerken, vertrouwen krijgen/geven en eigenaar zijn van hun leerproces. De openingshandeling werd vervolgens verricht door de twee onhandige, maar toch vindingrijke klussers Buurman en Buurman. Trotse Kindcentrumdirecteur Margriet Reatsch nodigde vervolgens alle belangstellenden uit om het Kindcentrum van binnen te bewonderen.

Kindcentrum De Diamant is een kindcentrum waarin SWS De Diamant en Kinderopvang Vandaag nauw samenwerken aan de vorming van het opgroeiende kind en bij het vinden van hun plek in de wereld. Er wordt gezorgd voor een doorgaande lijn van de babygroep, de peutergroep tot aan groep 8. De kinderen worden voorbereid op de toekomst en dit zorgt ervoor dat zij als zelfstandige, zelfverzekerde personen in het leven staan.

