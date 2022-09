Bewoner blust brand in eigen woning op Ameland

vr 09 september 2022 15.49 uur

NES (AMELAND) - De bewoner van een woning aan de van der Stratenweg in Nes (Ameland) heeft vrijdagmiddag een brandje in eigen woning weten te blussen. Een stapeltje papier had vlam gevat. Voor de zekerheid was de brandweer ook opgeroepen, maar die hoefde niet meer in actie te komen.

Er woedde korte tijd brand in een slaapkamer. Oorzaak van de brand was hoogstwaarschijnlijk een verlengsnoer met meerdere stopcontacten die te warm was geworden. De schade bleef beperkt.