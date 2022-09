Friese schillenboer exact 30 jaar geleden doodgeslagen

vr 09 september 2022 07.00 uur

URETERP - Exact 30 jaar geleden werd de 65-jarige Folkert Veenstra uit Ureterp doodgeslagen in zijn woonplaats. Van de dader ontbreekt nog steeds ieder spoor. De politie heeft inmiddels een beloning uitgeloofd van 15.000 euro voor de gouden tip.

Folkert en zijn vrouw wonen aan de Selmien in Ureterp. Zij hebben de vaste gewoonte om elke middag, zo rond 13.30 uur, naar een supermarkt in Drachten te gaan om schillen op te halen voor het vee. In de ochtend van woensdag 9 september 1992, tussen 09.15 en 09.30 uur, staat plotsklaps een onbekend persoon in hun huis. Deze persoon slaat Folkert Veenstra en zijn vrouw met een hard voorwerp op hun hoofd.

Overlijden

De 65-jarige Folkert wordt zo vaak en zo hard geslagen dat hij later die dag in het ziekenhuis overlijdt. Zijn vrouw raakt ook gewond, maar weet toch de buren te waarschuwen die direct de politie bellen.

Portemonnee met veel geld

De overvaller heeft een portemonnee buitgemaakt met daarin veel geld. Ook heeft hij geprobeerd om een bed in brand te steken. Wie weet meer over de overval op de Friese schillenboer?