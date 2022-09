Radio 2 dj's met Collectebus op Raadhuisplein

do 08 september 2022 17.30 uur

DRACHTEN - Radio 2 dj's Gijs Staverman en Ruud de Wild waren donderdagmiddag op het Raadhuisplein in Drachten te vinden. Zij waren daar met de zogenoemde NPO Radio 2 Collectebus. Deze bus van het radiostation rijdt rond door heel Nederland om geld in te zamelen voor het KWF Kankerbestrijding.

Er wordt geld opgehaald door mensen een nummer aan te laten vragen. Dit kan via een QR-code op de bus, bij de dj’s of via nporadio2.nl en de app van NPO Radio 2. Op deze manier helpen de in totaal vijf radioteams met het collecteren tijdens de KWF Collecteweek. De actie 100 uur voor KWF begon maandagmiddag en loopt nog tot en met vrijdag 18.00 uur.

FOTONIEUWS