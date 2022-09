Lintje voor mevrouw L.J. Dijkstra-Elgersma

do 08 september 2022 17.06 uur

DRACHTEN - Donderdagochtend is mevrouw L.J. Dijkstra-Elgersma (74), uit Drachten, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Pieter van der Zwan van gemeente Smallingerland heeft het lintje uitgereikt.

Mevrouw Dijkstra -Elgersma begon haar werk in de hulpverlening als kinderverzorgster in de koloniehuizen in Hoogeveen en Bergen aan Zee. De zogenaamde vakantieoorden voor “bleekneusjes”. Sinds 1995 werd zij vrijwilligster bij Humanitas Smallingerland-Opsterland. In eerste instantie verrichtte decoranda wekelijks de intakes voor kinderen die deelnamen aan de Humanitas kindervakantieweken. Kort daarna werd zij coördinator van de kindervakantieweken in Smallingerland en Opsterland en even later werd zij vrijwilligster bij de bezoekgroep van Humanitas Smallingerland-Opsterland.

Sinds 1999 werd ze, naast haar huidige activiteiten, penningmeester van afdeling Smallingerland-Opsterland. Ze verrichtte deze bestuurswerkzaamheden bijna acht jaar. Daarna bleef ze de kindervakantieweken coördineren en werd ze ook coördinator van de jaarlijkse Sinterklaasactie tot en met 2021.

Tot op heden is zij ruim 26 jaar vrijwilligster bij Humanitas Smallingerland-Opsterland en zal zij in september 2022 afscheid nemen. Zij heeft haar werkzaamheden in al die jaren uitermate consciëntieus, gewetensvol en met veel enthousiasme uitgevoerd. Soms vechtend om het behoud van goedlopende traditionele taken, dan weer op zoek naar nieuwe wegen. Ze beschouwde haar vrijwilligerswerk niet als iets bijzonders, maar als een verplichting die hoort bij het menselijk bestaan. Ook in haar vrije tijd bleef zij de e-mailberichten oppakken en beantwoorden. Humanitas is haar véél dank verschuldigd voor haar ontelbare activiteiten.