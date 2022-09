Autopoetser vrijgesproken van botsing met snelle fietser

do 08 september 2022 16.05 uur

DRACHTEN - Een 42-jarige autopoetser uit Leeuwarden werd donderdag door kantonrechter Christine Koelman vrijgesproken voor een aanrijding. Hij moest voorkomen omdat hij een fietser geen voorrang zou hebben verleend in Drachten.

De aanrijding vond op 6 oktober 2021 plaats op de Lange West in Drachten. De man zou een pas gepoetste auto naar een garagebedrijf brengen aan de Omloop. Vanaf de Lange West sloeg hij linksaf en even later botste een fietser tegen de achterkant van zijn auto. Deze man reed op dat moment over de Lange West naar de Zuiderhogeweg.

"Ik zag die man echt niet, hij was ook erg snel" zo verklaarde de autopoetser. De man liet aan de kantonrechter weten dat alle schade geregeld was met de fietser. Hij wilde alles direct op oplossen maar de politie wilde niet de gegevens doorgeven. De aanrijding was hem niet in de koude kleren gaan zitten en hij had lange tijd geen rust. Hij had de man graag een bosje bloemen willen brengen omdat het hem spijt.

Voorrangsfout

Het verhaal van de man zorgde ervoor dat de officier van justitie anders is gaan denken. Er was van gevaarlijk rijgedrag geen sprake en dan bleef alleen de voorrangsfout over. "Omdat de fietser op de auto is gebotst, had hij wel voorrang moeten krijgen. Ik neem aan dat hij dat niet met opzet heeft gedaan." Ze eiste een geldboete van 250 euro.

Vrijspraak

In zijn laatste woorden liet de autopoetser nogmaals weten dat hij nog geen rust had. "Ik had hem graag gezien om hem een hand te geven en sorry te zeggen." De kantonrechter kwam daarna met een vrijspraak. "Het is lastig om vast te stellen wat er precies is gebeurd." De politie had geen verklaringen van getuigen. "Er is te weinig bewijs in het dunne dossier. Daar kan ik niets mee." aldus Koelman.