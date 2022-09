Bestelbusrijder (22) schuldig aan botsing met inhalende motor

do 08 september 2022 15.45 uur

LIPPENHUIZEN - Een 22-jarige man uit Leeuwarden is donderdag door de kantonrechter in Leeuwarden schuldig bevonden aan een botsing met een motorrijder (die hem aan het inhalen was). De aanrijding vond op 10 juli 2021 plaats in Lippenhuizen.

De man verklaarde dat het op die bewuste zaterdag druk was aan de Buorren. Er waren mensen met winkelwagentjes en auto's. Hij stond stil en wilde linksaf slaan. Op dat moment haalde de motorrijder hem in en een aanrijding was het gevolgd. De motorrijder werd gewond per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Bijzondere manouevre

Volgens de man had de motorrijder zo'n 50 km/u gereden toen hij hem inhaalde. Dat had hij later teruggezien op een dashcam. Hij vond dat de motorrijder had moeten stoppen. Kantonrechter Koelman zag dat anders. Zij vindt dat de man een bijzondere manouevre had uitgevoerd omdat hij uit stilstand weg was gereden. Volgens getuige stond de bestelbus namelijk half op de weg en half op de stoep.

Motor reed snel

Advocaat Rozema vond dat haar cliënt juist goed had uitgekeken. Hij had in zijn spiegel gekeken voordat hij afsloeg. "De motor moet te hard hebben gereden" In haar ogen had deze man dat niet moeten doen. "Als hij wel rustig aan had gedaan, dan had mijn cliënt hem wel gezien en dan was er niets misgegaan." Zij vond dat zijn verkeersfout het gevolg was van een verkeersfout die een ander maakte.

Geldboete

Zowel de officier van justitie en de kantonrechter vonden dat de 22-jarige man uit parkeerstand was weggereden. "Dan moet hij in deze bijzondere manoeuvre het overige verkeer voorrang verlenen." aldus de officier. De kantonrechter beaamde dat het mogelijk was dat de motorrijder te hard had gereden maar daar kon ze weinig aan veranderen. De voorrangsfout was duidelijk en de man kreeg een voorwaardelijke geldboete van 150 euro opgelegd (conform de eis).