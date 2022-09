Vragen in Beetsterzwaag over mysterieuze knal

do 08 september 2022 15.14 uur

BEETSTERZWAAG - Veel inwoners van Beetsterzwaag hoorden woensdagavond een grote knal. "Het is was echt een ontiegelijke harde knal die echt lang na dreunde." zo laat Lotte Wijnstra deze site weten.

De knal was om 20.46 uur en het geluid werd vastgelegd op camera's. Het blijft tot op heden onduidelijk wie of wat de knal heeft veroorzaakt. Mensen die meer weten, kunnen dat achterlaten in de reacties of de redactie mailen.