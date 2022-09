Veel rook bij brand in weiland bij Beetsterzwaag

wo 07 september 2022 20.33 uur

BEETSTERZWAAG - Het was vanuit de verre omtrek te zien; een brand in een weiland bij Beetsterzwaag. Nabij de Beetsterweg was er brand ontstaan in hooi wat in de hoek van het weiland lag. De brandweer van Beetsterzwaag kwam met spoed ter plaatse.

Doordat er nabij de plek van de brand een slootje lag was er genoeg bluswater voorradig. De eveneens opgeroepen brandweer van Gorredijk en Oldeberkoop hoefde niet ter plaatse te komen. De Sweachster spuitgasten hadden enige tijd nodig om de brand te blussen.

FOTONIEUWS