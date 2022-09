Gevallen fietser slaat politieagent

ma 05 september 2022 21.53 uur

DRACHTEN - Een gevallen fietser is maandagavond in de boeien geslagen op het Moleneind ZZ in Drachten. De politie en ambulance kwamen ter plaatse omdat de man gevallen zou zijn.

De gevallen man gaf geen antwoorden op de vragen die agenten hemt stelden en uiteindelijk sloeg hij een van de agenten. Hij is daarop aangehouden en in de politieauto meegenomen naar het bureau. Mogelijk was de man onder invloed. De agent liep geen letsel op door de tik die de man had uitgedeeld. De man is overgebracht naar het cellencomplex in Leeuwarden.