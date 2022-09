Fietser komt lelijk ten val in Drachten

zo 04 september 2022 10.25 uur

DRACHTEN - Een fietser is zondagochtend lelijk ten val gekomen op de Raai in Drachten. De man kwam in botsing met de stoeprand en sloeg vervolgens over de kop. De politie en een ambulance werden om 09.50 uur opgeroepen.

Bij zijn val liep de Drachtster hoofdletsel op. Hij is opgevangen in een ambulance en overgebracht naar het ziekenhuis. De fiets is door de politie thuisgebracht.