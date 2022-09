In de luwte: Start bouw 30 huizen in waterrijk en rookvrij gebied

za 03 september 2022 11.40 uur

DRACHTEN - Gebiedsontwikkelaar VanWonen heeft vrijdag op symbolische wijze het startsein gegeven voor de bouw van de volgende 30 van de 158 woningen in het project In de Luwte in Drachten. Het gaat om 16 rijwoningen en 14 hoekwoningen.

Tijdscapsule

Met het ingraven van een tijdscapsule is symbolisch het startsein gegeven voor de bouw. De tijdscapsule is gevuld met een officieel ondertekend certificaat van de betrokken partijen en een krant van de dag.

Gezond en duurzaam wonen aan het water

In het VanWonen-project In de Luwte staat de beleving van de seizoenen en het water voorop. Bijna alle woningen liggen aan het water of hebben uitzicht over het water. Op alle drie de eilanden in het project komen speelplekken die zijn ontworpen vanuit de historie. VanWonen gaat deze speelplekken markeren als rookvrije zones.

Planning In de Luwte

​De 30 woningen worden in het derde kwartaal van 2023 opgeleverd. In de Luwte is het laatste project in Drachtstervaart. Op dit moment zijn de woningen van de laatste fase van In de Luwte (3C en 3D) in verkoop: 10 ruime twee-onder-éénkapwoningen met uitzicht op de Drachtstervaart en 17 luxe geschakelde herenhuizen. Henk Troost, directeur van aannemersbedrijf Dons en Troost: "Wij zijn er trots op dat wij in Drachten deze nieuwe, duurzame en gasloze woningen weer mogen realiseren."

