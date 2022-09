Koninklijke Onderscheiding voor Martin Hebbink

vr 02 september 2022 12.34 uur

DRACHTEN - De heer M.J. Hebbink (16 mei 1950) uit Drachten werd vrijdag benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door loco-burgemeester Maria le Roy van de gemeente Smallingerland in het Jan Louwers Stadion in Eindhoven.

Waarom Eindhoven?

Er waren vrijdag 28 leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV) die de gouden speld ontvingen vanwege het 50-jarig lidmaatschap. Om 10.30 uur werd gestart met de uitreiking van de spelden. De speld van de heer Hebbink werd tot het laatste bewaard, waarna ook de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt kon worden.

Achtergrond

Vanaf 1972 is Martinus Johannes Hebbink lid van de KNPV (Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging). Hij heeft zich langdurig wekelijks ingezet voor de KNPV in diverse bestuurlijke functies zowel binnen de afdelingen en in de technische commissie van het landelijk hoofdbestuur. De diverse bestuurlijke functies die hij zoal de afgelopen jaren vervuld heeft zijn o.a. secretaris, voorzitter, keurmeester, keurmeester nationaal kampioenschap, lid examencommissie keurmeesters, secretaris examencommissies keurmeesters, technische commissie, commissie speurhonden, wedstrijdsecretariaat nationaal kampioenschap en voorzitter keuringscommissie KNPV.

De heer Hebbink is examinator in alle disciplines van de surveillance- en de speurhonden. Daarnaast heef hij gedurende tientallen jaren als keurmeester in het gehele land honden met geleiders gekeurd, gecertificeerd en als examinator vele landelijke erkende keurmeesters geëxamineerd. Hij is de vaste wedstrijdleider en hoofdkeurmeester van het jaarlijkse Nationale Kampioenschappen. Dit is een evenement waar de beste dertig afgerichte politiehonden van Nederland aan deelnemen en dat door duizenden belangstellenden wordt bezocht. Hebbink is een gerespecteerd africhter van politiehonden. Vele door hem getrainde honden zijn gecertificeerd binnen de KNPV om daarna als politiehond in overheidsdienst te kunnen treden. In 2009 kreeg hij een zilveren speld van de KNPV uitgereikt en in 2019 een gouden speld. Daarnaast is hij in 2022 vijftig jaar lid van de KNPV.

Verder is de heer Hebbink sinds 1988 - naast alle activiteiten voor de KNPV - als vrijwilliger actief bij Basketbalvereniging Penta in Drachten. De gedecoreerde was jarenlang trainer/coach van diverse teams, van de jeugd tot en met de senioren, van zowel dames als herenteams. Daarnaast was Hebbink bestuurslid – secretaris en voorzitter -, lid van de technische commissie en actief als scheidsrechter.