Brommobiel op de kop in de greppel

do 01 september 2022 16.56 uur

OUDEGA - Een brommobiel is donderdag op de kop in een greppel beland langs de Manjepetswei bij Oudega. De politie, twee ambulances en de traumahelikopter werden om 16.28 uur opgeroepen voor het ongeval.

Gezien de opgeroepen hulpdiensten, leek het aanvankelijk een zeer ernstig ongeval maar het bleek achteraf - relatief gezien - mee te vallen. In de brommobiel zaten twee dames die door onbekende oorzaak van de weg waren geraakt.

Het ambulancepersoneel heeft de vrouwen opgevangen voor behandeling. Eén vrouw is per ambulance thuis gebracht. De andere vrouw is opgehaald door bekenden. Het Mobiel Medisch Team kon al vrij snel weer per heli terugkeren naar hun basis.

