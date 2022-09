'Gigantische inflatie' plaagt nieuw zwembad Drachten

wo 31 augustus 2022 16.52 uur

DRACHTEN - De 'gigantische inflatie' dit jaar plaagt de nieuwbouw van zwembad De Welle in Drachten. Nu al is duidelijk dat de bouwsom van 34 miljoen onvoldoende is om de bouw rond te krijgen. In 2021 wankelden de plannen al vanwege stijgende kosten.

Sinds de oorlog van Poetin met Oekraïne gieren de kosten de pan uit, terwijl ook leveringsproblemen van materiaal de bouwer dwars zit. De fracties van ELP en SP weigerden dinsdagavond na afloop van Het Besluit om in beslotenheid met de raad over de problemen te praten.

'Als je de afgelopen tijd niet onder een steen hebt gelegen, dan weet je dat we met een gigantische inflatie hebben te maken', aldus ELP-fractievoorzitter Yntze de Vries. Hij wilde graag vooraf weten waarom de informatie uit de besloten raadsvergadering geheim moet worden gehouden. Ook vroeg hij zich af hoe lang de geheimhouding zou gelden. 'We hebben ook vragen over de voortgang van het project.'

Voorzitter Corrie Ponne hield De Vries voor dat de gemeenteraad in het besloten gedeelte van de vergadering over de geheimhouding van de verstrekte informatie beslist. In de Gemeentewet is dat zo geregeld. Voor de ELP-fractie voelde de gang van zaken als bij eerdere verliesgevende projecten, zoals de verbouw van het theater De Lawei in Drachten. 'Als we pas in de vergadering zelf het besluit nemen, dan zijn we ook aan geheimhouding gebonden. We weten nu niks en dat is voor ons reden om de vergadering te verlaten.' Hij voegde de daad bij het woord, pakte zijn paperassen, deed ze in de aktetas en vertrok.

Ook CDA-fractievoorzitter Tjebbe van der Meer zei voor openheid te zijn, maar woonde het besloten gedeelte toch bij. PvdA'er Maarten Noordhoff verliet de vergadering om belangenverstrengeling te voorkomen: als procesmanager van adviesbureau Weusthuis werkt hij regelmatig voor overheden op dit specifieke vakgebied.

Poll: Zijn de miljoenen een nieuw zwembad waard?

Ja, dit is een goed plan 25.2%

Nee, dit is geen goed plan 74.8%

107 stemmen - poll is beëindigd