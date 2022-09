Nieuwbouw in Smallingerland mag kleiner dan 70 m2

wo 31 augustus 2022 16.48 uur

DRACHTEN - Smallingerland laat de ondergrens van 70 m2 voor een nieuwbouwwoning los. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om voor meer doelgroepen te bouwen. Het initiatief daarvoor komt van D66-raadslid Jantine Klasema-Meister. Haar motie met dit voorstel werd tijdens Het Debat dinsdagavond warm onthaald. Wethouder Robin Hartogh Heys zei namens het college toe om de woonvisie in Smallingerland in die zin aan te passen.

'De woningnood is enorm hoog. Als we van de ondergrens van 70 m2 afstappen, dan hebben projectontwikkelaars de mogelijkheid om kleinere en goedkopere woningen te bouwen', aldus Klasema-Meister. Ze zei dat Smallingerland zich daarmee ook zelf helpt in het streven om binnen afzienbare tijd duizend nieuwe woningen te realiseren.

GroenLinks-raadslid Piet Lesterhuis zei de motie van harte te steunen. Hij ziet daarmee de kansen voor de zogeheten Tiny Houses van circa 30 meter weer vergroot. Bovendien worden in Drachten al sociale-huurwoningen gebouwd, die 65 m2 groot zijn. CU-raadslid Oeds van der Wijk was blij met het D66-voorstel: 'Het is niet aan ons om te bepalen hoe groot een woning moet zijn'.

SP-raadslid André van Leeuwen waarschuwde ervoor dat het loslaten van de 70 m2-ondergrens niet moet leiden tot de bouw van te kleine woningen. Hij schetste het doembeeld van containerwoningen voor studenten en appartementenflats met al hun problemen in de stad Groningen. Klasema-Meister zei met haar motie die kant ook niet op te willen. Ze wees er op dat bestaande flats in Drachten ook niet verbouwd kunnen worden als de 70 m2-grens blijft.