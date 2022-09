'Raadhuisplein Drachten rap autovrij'

wo 31 augustus 2022 13.46 uur

DRACHTEN - Smallingerland wil het Raadhuisplein in het centrum van Drachten met spoed autovrij krijgen. Alle parkeerplaatsen worden weggehaald. Burgemeester en wethouders willen met tijdelijke maatregelen het plein aantrekkelijk houden.

In de tussentijd kan worden gezocht naar een definitieve oplossing, waarmee de verloedering wordt tegengegaan. Met die opmerkingen kwam wethouder Robin Hartogh Heys dinsdagavond tijdens Het Debat naar aanleiding van de centrumplannen voor de lange termijn.

Het college vindt dat het stadshart van Drachten nog steeds op tal van plekken een te versnipperd en rommelig beeld laat zien. Weliswaar is in het laatste decennium in de openbare ruimte en ontwikkelingen rond het Raadhuisplein geïnvesteerd, maar die stappen zetten onvoldoende zoden aan de dijk, aldus het college. 'Er dreigt leegstand en verloedering in sommige delen van het centrum.'

Tijdens de speurtocht naar een definitieve oplossing wil wethouder Hartogh Heijs het Raadhuisplein tijdelijk aankleden. 'Dat kunnen bijvoorbeeld met speeltoestellen, zitbanken en tijdelijk groen.' Hij bestreed de suggestie van CU-raadslid Klaas van Veelen alsof het benodigde bedrag van twee ton weggegooid geld zou zijn. 'We willen het Raadhuisplein als verblijfsplek verbeteren en dat moet je niet op voorhand afschieten', aldus de wethouder. Hij spuwde terloops zijn gal over de stegen in het centrum van Drachten, die al sinds jaar en dag voor veel mensen een steen des aanstoots zijn.

Alle partijen waren lovend over de plannen voor het centrum. Van betrokken partijen, zoals ondernemers en bewoners, hebben de raadsleden ook positieve reacties gekregen. Hartogh Heijs waarschuwde ervoor dat bij de uitvoering van de plannen alle partijen ook nauw betrokken moeten worden. De verplaatsing van de supermarkten Albert Heijn, Lidl en Poiesz naar een locatie vlakbij het centrum riep vragen bij PvdA’er Maarten Noordhoff op, maar wethouder Hartogh Heijs liet weten daar alleen mee aan de slag te gaan als er een vraag van de betreffende supermarkten komt.

Permanent infocentrum

Onderdeel van de plannen voor het Raadhuisplein is dat een permanent informatiecentrum wordt ingericht. De gemeente heeft daar de mogelijkheid om drie jaar de plannen voor het centrum te presenteren. Ook de projecten in het kader van de Sociale Koers van de gemeente worden daar gepresenteerd. De locatie moet een inloophuis voor burgers en ondernemers worden.

Poll: Hoe zie jij het Raadhuisplein het liefst?

Parkeerterrein is prima zo! 41.9%

Een groene aankleding zou mooi zijn 16.1%

Groen en helemaal geen auto's meer 41.9%

124 stemmen - poll is beëindigd