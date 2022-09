Man uit Achtkarspelen opgepakt voor dumpingen op A7

di 30 augustus 2022 15.15 uur

DRACHTEN - Een 30-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen is dinsdag door de politie aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dumpingen op de A7. Hij wordt vandaag door de politie gehoord.

In het onderzoek naar de verschillende afvaldumpingen op de A7 (28 juli en 1 augustus) zijn vorige week en vandaag in totaal nog eens drie verdachten aangehouden. Op maandag 22 augustus werd een 50-jarige man uit Opende aangehouden op verdenking van het leveren van asbestplaten die later op de A7 werden gedumpt. Op dinsdag 23 augustus werd een 22-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze afvaldumpingen. Deze verdachten zitten niet meer vast, maar zijn nog wel verdachte.

Dinsdag 30 augustus werd de 30-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen aangehouden. Ook hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dumpingen en wordt vandaag gehoord. Er wordt onderzocht bij welke afvaldumpingen de onlangs aangehouden verdachten precies zijn betrokken. Ook is er onlangs een trekker - die mogelijk gebruikt is bij de dumpingen - in beslag genomen. 'Het onderzoek gaat door en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.' zo laat de politie weten.