Messen en drugs aangetroffen tijdens preventieve actie op De Kaden

zo 28 augustus 2022 11.11 uur

DRACHTEN - In de avond en nacht van zaterdag op zondag is door de politie een preventieve actie gehouden in het horecagebied in Drachten. Dit gebied is door de gemeente Smallingerland aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

“De bedoeling is om incidenten met messen of andere wapens tegen te gaan en de veiligheid in de horeca te vergroten. De politie mag, als het Openbaar Ministerie daar een last voor afgeeft, preventief personen, bagage en/of vervoermiddelen controleren op de aanwezigheid van wapens”, zo schrijft de politie.

Messen en drugs aangetroffen

Agenten hebben 250 personen preventief gefouilleerd en 36 voertuigen gecontroleerd. De politie trof hierbij twee messen aan en vijf keer een gebruikershoeveelheid verdovende middelen. Er is niemand aangehouden en de personen hebben afstand gedaan van hetgeen dat is aangetroffen. Daarnaast is een boete gegeven voor het niet handsfree rijden en een boete voor het bij zich hebben van de messen.

Poll: Voel jij je nog veilig op De Kaden?

Absoluut niet! 21.6%

Jazeker wel! 22.2%

Al jaren niet meer.. 35.8%

Allemaal tuig.. 20.4%

162 stemmen - poll is beëindigd