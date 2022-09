Schaap te water op Wad bij Moddergat

do 25 augustus 2022 21.50 uur

MODDERGAT - De vrijwilligers van het brandweerkorps van Ternaard werden donderdagavond rond tien voor negen voor de vierde keer vandaag gepiept. Dit maal betrof het de melding van een schaap te water bij het Grenaatfabryk bij Moddergat.

Enkele jongens die te vissen waren zagen een schaap zwemmen buiten de dijk en waarschuwden de brandweer. Inmiddels was ook de eigenaar van de schapen op de hoogte gesteld.

Na enig zoeken vond de eigenaar het schaap. De boer bedacht zich niet en liep direct het water in. De boer moest tot zijn middel in het water om het schaap te pakken. Hij wist het schaap snel weer op de wal te krijgen.

Het schaap had volgens de boer een vlies voor z'n ogen waardoor hij niks meer zag en daardoor het water in is gelopen. De gealarmeerde brandweer hoefde niet meer in actie te komen.

FOTONIEUWS