Henk Rensenbrink uit Hallum doet mee aan tv-programma De Bodyguard

do 25 augustus 2022 16.30 uur

HALLUM - De 35-jarige Henk Rensenbrink uit Hallum is één van de tien kandidaten van het nieuwe tv-programma De Bodyguard. Welmoed Sijtsma, ook afkomstig uit Friesland, presenteert het.

Rensenbrink is als eigenaar van een beveiligingsbedrijf bekend met het wereldje, maar hij wil zich nu verder ontwikkelen in het hogere segment van persoonsbeveiliging. De ex-marinier wil graag weer zelf in het veld staan en wil aan de wereld laten zien wat hij in huis heeft.

In het nieuwe WNL-programma strijden de tien kandidaten tegen elkaar in een loodzwaar en waarheidsgetrouw trainingsprogramma tot persoonsbeveiliger. In Nederland worden steeds meer mensen beveiligd. Politici, journalisten en opiniemakers, rechters en advocaten. De druk op de veiligheidsdiensten is enorm.

De tien kandidaten denken alles in huis te hebben, maar wie doorstaat uiteindelijk de loodzware toets? Dat is aan de internationaal gerenommeerde persoonsbeveiligers Nico Raat en Malcolm Wynter. Zij werken al 30 jaar in de persoonsbeveiliging, onder andere bij de politie en marechaussee.

De Bodyguard is vanaf 31 augustus elke woensdag te zien om 20.25 op NPO 3.