Friese gedupeerden lossen diefstal van 80 gestolen zadels op

do 25 augustus 2022 14.00 uur

ABBEGA - Dankzij slim online zoekwerk in Friesland zijn zo'n 80 gestolen zadels teruggevonden in Polen. Het begon allemaal in mei en juni toen er opvallend veel zadels werd gestolen uit paardenstallen.

In Friesland werden de zadels begin juni gestolen in Tjalhuizum, Abbega en Haskerhorne. Er werden tientallen zadels buitgemaakt en de schade werd geschat op 150.000 euro. Uit onderzoek werd toen al snel duidelijk dat deze inbraken niet op zichzelf stonden. In mei werden er ook al zadels gestolen in midden en zuid Nederland.

De gedupeerden van de diefstallen zaten niet stil en gingen speuren op het internet. Zij ontdekten dat de zadels te koop werden aangeboden op een Poolse vraag- en aanbodsite en lichtten de politie in over hun ontdekking.

Er volgde daarna een inval bij de Pool die de zadels aanbood op internet. Bij de man thuis werden 80 gestolen zadels aangetroffen. De 32-jarige man is aangehouden en de zadels zijn in beslag genomen. Ze worden momenteel geïdentificeerd zodat ze binnenkort teruggegeven kunnen worden aan de rechtmatige eigenaren. De politie onderzoekt nog of de Pool ook betrokken was bij de diefstallen.