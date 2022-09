Jongetje met fiets aangereden op zebrapad

do 25 augustus 2022 12.45 uur

DRACHTEN - Een jongetje is donderdag rond het middaguur op het zebrapad aan de Zuiderdwarsvaart in Drachten aangereden. Het jongetje stak met de fiets aan de hand het zebrapad over richting De Kaden.

Een automobilist had hem over het hoofd gezien. Deze bestuurder kwam vanaf De Kaden en sloeg rechtsaf richting de Splitting. Zowel de politie als een ambulance kwamen rond 12.30 uur uit voorzorg ter plaatse. Het jongetje kwam uiteindelijk met de schrik vrij. Hij hoefde niet per ambulance mee haar het ziekenhuis.