Koe zit nacht lang vast in de sloot in Kootstertille

do 25 augustus 2022 09.16 uur

KOOTSTERTILLE - Een koe heeft een nacht lang vast gezeten in een sloot in een weiland langs de Muntsetille in Kootstertille. Het dier in nood werd woensdagavond rond 20.00 uur al ontdekt door een schapenboer uit Twijzel. Hij had het toen al gemeld via de meldkamer.

Deze ochtend zag de schapenboer dat de koe nog altijd vast zat in de sloot. Daarop is opnieuw gemeld en deze keer is de brandweer ter plaatse gekomen. De brandweerlieden wisten de koe vrij snel uit zijn benarde positie te bevrijden. Met behulp van de brandweerauto is het dier uit de sloot getrokken. Er stond gelukkig niet veel water in de sloot.

