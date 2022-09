Politie treft tv's aan in bosjes in Oosterwolde

do 25 augustus 2022 08.59 uur

OOSTERWOLDE - Meerdere tv's in dozen werden woensdag door de politie aangetroffen in de bosjes aan de Koemaad in Oosterwolde. Agenten wisten een 21-jarige man uit Oosterwolde aan te houden als verdachte. Een busje, dat ook in de omgeving werd aangetroffen, is in beslag genomen.

De dozen met tv's zijn meegenomen en er is een onderzoek opgestart. Er wordt onderzocht of de 21-jarige man iets te maken heeft met de tv's.