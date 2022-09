Brug bij Passchier Bollemanhaven blijft

wo 24 augustus 2022 19.05 uur

DRACHTEN - De brug bij de Passchier Bollemanhaven in Drachten blijft bestaan. Eerder overwoog de gemeente Smallingerland om de brug te verwijderen, maar dat plan ligt nu in de prullenbak.

De aanleiding om een onderzoek te starten was een brief van een bewoner van de Passchier Bollemanhaven. Deze bewoner van de zuidkant wil graag rechtsreeks naar het open water kunnen varen, zonder elke keer de brug te moeten openen. De gemeente is daarna gaan onderzoeken of dat een mogelijke optie was. Alle bewoners van de straat zijn daarop geïnformeerd.

Het overgrote gedeelte van de bewoners liet weten dat zij willen dat de brug blijft. De gemeente heeft daarom besloten te stoppen met het onderzoek om deze ophaalbrug te verwijderen. Ook de andere ophaalbruggen in de gemeente blijven gewoon bestaan. Er is geen aanleiding om ze weg te halen. Dan gaat het om de brug over de sluis Buitenstvallaat en de brug in de Sanding welke de Broekfinne met De Wilgen Smalle Ee verbindt.

FOTONIEUWS