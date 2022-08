Protestactie bij AZC: asielzoekers willen BSN voor werk of woning

di 23 augustus 2022 14.38 uur

DRACHTEN - Vluchtelingen in Drachten zijn dinsdagmiddag een protestactie gestart bij het asielzoekerscentrum in Drachten. De maandenlange asielprocedure gaat de vluchtelingen aan het hart. Het niet krijgen van een burgerservicenummer (BSN) maakt het voor de vluchtelingen onmogelijk om werk te vinden of in aanmerking te komen voor een woning.

Tijdens de protestactie werd de slagboom van de in- en uitgang geblokkeerd. De demonstranten zeggen dat ze al statushouder zijn maar ze verblijven nog wel in het centrum. Met teksten op karton werd aandacht gevraagd voor het probleem. De IND, het COA en de gemeente Smallingerland kunnen niets voor de vluchtelingen betekenen, aldus de gedupeerden.

Poll: Hebben ze een punt of niet?

Ja, als het gaat om werk wel 16.5%

Ja, zowel voor werk als woning 14%

Nee, totaal niet 69.4%

242 stemmen - poll is beëindigd