Brandweer Drachten assisteert bij zeer grote brand

wo 17 augustus 2022 04.57 uur

DRACHTEN - De brandweerlieden van Drachten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag geassisteerd bij een zeer grote brand in Leek. Door nog een onbekende oorzaak brak er rond 04.15 uur brand uit in een loods van Hummel Recycling aan het Mulderspark in Leek. Bij aankomst van de eerste brandweerlieden was de brand al flink uitslaand.

Meerdere brandweerwagens werden ingezet om de brand onder controle te krijgen. Door de enorme vlammenzee zijn meerdere loodsen verwoest. Er is later opgeschaald naar een GRIP-1 situatie. Ook kwam er veel rook vrij bij de brand. Daarnaast waren er harde knallen te horen.

De brandweer zal nog een geruime tijd aanwezig zijn om na te blussen. De schade is aanzienlijk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Vanwege de rook werd er een NL-Alert verstuurd.

