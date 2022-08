Fietser gewond bij aanrijding in Drachten

ma 15 augustus 2022 16.33 uur

DRACHTEN - Een fietser is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeval op de rotonde van de Berglaan in Drachten. Vermoedelijk zag de automobilist de man op de fiets over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. Zowel de politie en een ambulance werden om 15.57 uur opgeroepen.

De fietser kwam door de aanrijding ten val. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer behandeld en meegenomen naar het ziekenhuis. De automobilist kwam met de schrik vrij. De politie heeft het ongeval op papier gezet en afgehandeld.

