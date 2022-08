Heidebrand aan de Mersken bij Ureterp geblust

ma 15 augustus 2022 08.51 uur

URETERP - Diverse brandweerwagens zijn maandagochtend uitgerukt voor een heidebrand aan de Mersken bij Ureterp. De eerste wagens werden om 6.30 uur opgeroepen voor de brand, waarna snel werd opgeschaald en meerdere waterwagens ter plaatse kwamen.

Een stuk van 50 bij 200 meter heeft in de brand gestaan en wordt momenteel nageblust. In verband met het afgelegen stuk land pendelen twee waterwagens op en neer om voldoende water ter plaatse te krijgen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Er waren geen directe aanwijzingen van brandstichtingen. Bij de vorige branden waren er bijv. soms autosporen te zien of stond er iets in brand dat niet zo snel vanzelf kan gaan branden.

