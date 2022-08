Metershoge vlammen bij buitenbrand in weiland

za 13 augustus 2022 19.31 uur

BUITENPOST - Bezoekers van de Flowermarkt bij paviljoen MEM in Buitenpost werden zaterdagmiddag opgeschrikt met metershoge vlammen in een boeren weiland. Omdat de vlammen volgens de mensen soms wel 10 tot 15 meter hoog waren, werd gelijk de brandweer gebeld.

De brandweerploegen van Kollum en Buitenpost kwamen ter plaatse op de Egypte om de brand te blussen. Hoewel ze samen 3500 liter water bij zich hadden, lukte het niet om het vuur daarmee te doven. Er moest meerdere keren van ver water gehaald worden omdat de nabijgelegen sloten droog stonden vanwege de droogte. Ook was er geen brandkraan in de buurt.

Het betrof een brand in een weiland. De brand was per ongeluk ontstaan volgens de landeigenaar. "Dit is totaal niet handig dat dit gebeurd is..." De boomwal zou door de brand beschadigd zijn.

FOTONIEUWS