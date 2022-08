Beveiligers redden hond met black-out uit de sloot

za 13 augustus 2022 16.59 uur

KORTEHEMMEN - Beveiligers van Woodbrookers hebben tijdens hun beveiligingsronde hond Dusty uit de sloot gered. Ze zagen het dier over de weg zwalken toen de labrador plotseling de sloot in liep en daar het bewustzijn verloor. De beveiliger van Maximaal Security International heeft de hond meteen uit het water gehaald en de dierenambulance gebeld.

Eenmaal op het droge kwam het dier al snel weer bij. De dierenambulance heeft de chip uitgelezen. Het bleek om Dusty uit Sumar te gaan die tijdens de vakantie van het baasje bij hun dochter verbleef, maar daar ontsnapt was. Dusty valt wel vaker ineens weg en krijgt daar ook medicatie voor. "Gelukkig grepen de beveiligers direct in, want in het water kan het wel eens anders aflopen", zo schrijft Dierenambulance Zuid Oost Friesland op Facebook.