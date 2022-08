Burgemeester roept gemeenten op om huizen voor statushouders te regelen

vr 12 augustus 2022 18.30 uur

DRACHTEN - Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland roept andere gemeenten op om vaart te maken met het realiseren voor woningen voor statushouders. Rijpstra zei dat tijdens de pers-presentatie van de crisisopvang in het Fries Congrescentrum in Drachten.

De burgemeester was onder de indruk van alle werkzaamheden die tot nu toe gedaan zijn voor het maken van de tijdelijke noodopvang aan de Oprijlaan. Vanaf volgende week kunnen er 225 asielzoekers worden opgevangen. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we collega gemeenten in het land kunnen ontlasten."

Rijpstra wees daarbij ook op het 'stapel-effect' dat in de asielstroom is ontstaan. "We hebben een enorme opdracht om statushouders te huisvesten en dat blijft ver achter. Ik roep collega's in het land op om aan de aantallen te voldoen zodat de keten in de opvang van asielzoekers gestroomlijnd blijft."

Smallingerland voldoet volgens de burgemeester goed aan de taakstelling. Rijpstra ziet echter ook verder dan alleen huisvesting bieden. "We kijken ook naar alternatieve vormen van woonruimtes voor asielzoekers maar ook voor jongeren die ook op zoek zijn."

Kritiek op landelijk beleid

In de Leeuwarder Courant uit Rijpstra ook kritiek over het landelijke beleid dat aan herziening toe is. De burgemeester vindt onder meer dat het niet duidelijk is wat het kabinet doet om mensen terug te sturen die tevergeefs asiel aanvragen. Hij denkt daarbij aan mensen aan veilige landen of mensen die eigenlijk in een ander land al asiel moesten aanvragen maar alsnog doorreisden naar Nederland.

