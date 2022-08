Natuurbrandrisico: maai bermen bij natuurgebieden

vr 12 augustus 2022 15.25 uur

DRACHTEN - Brandweer Nederland roept Rijkswaterstaat, de provincies en gemeenten op om met spoed de bermen langs wegen ter hoogte van natuurgebieden te maaien en het maaisel op te ruimen. Dit met als doel het risico op natuurbranden vanuit wegen te verkleinen. 'Het risico op natuurbranden die zich snel verspreiden, is op dit moment fors hoger in verband met de aanhoudende droogte.’ vertelt Anton Slofstra, portefeuillehouder natuurbrandbeheersing namens Brandweer Nederland.

De laatste weken zijn er al meerdere bermbrandjes. Het maaien van de droge bermen en het opruimen van het maaisel kan ervoor zorgen dat deze branden minder snel overgaan in een natuurbrand.

Langdurige droogte

De brandweer is altijd voorbereid op een natuurbrand. Maar over het algemeen geldt dat de kans op natuurbranden toeneemt bij langdurige droogte, zoals nu het geval is. Daarom volgt nu dit verzoek. 'De bermen en natuurgebieden zijn uiterst droog waardoor de vegetatie van grassen, heide en naaldhout én het op de grond liggende tak- en tophout verhoogd brandgevaarlijk is. Daarnaast is er ook minder bluswater beschikbaar uit beken, sloten en grachten door de stand van het oppervlaktewater. Hierdoor moet het water soms van verder komen.’

Geen vuur in de droge natuur

Eerder riep de brandweer inwoners ook al op om extra alert te zijn, met de oproep om te genieten van de natuur, maar geen vuur te stoken in of nabij de droge natuur. Anton verduidelijkt: ‘Dat betekent niet barbecueën en geen vuurkorf of kampvuur aansteken in of nabij de natuur.’ Op het moment dat je zelf in aanraking komt met een natuurbrand dan vragen wij om dit zo snel mogelijk te melden. ‘Het is belangrijk dat je eerst zelf veilig bent, maar bel daarna zo snel mogelijk de hulpdiensten. Jouw melding kan helpen om een natuurbrand snel te ontdekken. Zo kunnen wij ons werk doen en de brand zo goed en snel mogelijk bestrijden.’